حذرت الدكتورة عفاف أمين، استشاري صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية، من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية والمشروبات، وذلك على خلفية ضبط جهاز حماية المستهلك في حملات رقابية المادة على عصير القصب في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أن المادة تُستخدم لإضفاء اللون الأبيض وتحسين المظهر الخارجي للمنتج، إلا أن هناك مخاوف صحية مرتبطة بها.

أضرار استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب على صحة الإنسان

وقالت أمين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية منذ عام 2022، بعد نتائج أبحاث أشارت إلى احتمالية تأثيرها على الجينات وبعض خلايا القولون، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة استهلاكها على المدى الطويل.

وأضافت أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لا تزال تسمح باستخدام المادة في الأغذية ضمن حدود ونسب محددة لا تتجاوز 1% من مكونات المنتج الغذائي، إلا أن هناك مطالبات من جانب بعض المستهلكين والجهات المعنية في الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مماثلة لما تم تطبيقه في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت استشاري صحة الطعام، أن المخاوف الصحية المرتبطة بالمادة تتمثل في قدرتها، وفق بعض الدراسات، على تآكل الأغشية المخاطية التي تحمي جدار القولون، ما قد يسمح بزيادة نفاذ الميكروبات إلى الأنسجة وحدوث التهابات مع استمرار التعرض لها لفترات طويلة.

وأكدت أمين، أن القضية لا تتعلق فقط باستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم، وإنما تمتد إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المحال والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بمعايير سلامة الغذاء والنظافة العامة والشخصية للعاملين، مشددة على أهمية دور الجهات الرقابية والتفتيشية المختصة، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في متابعة الأسواق وحماية المستهلكين.

وأشارت إلى أن وعي المستهلك وحرصه على شراء الأغذية والمشروبات من أماكن موثوقة يمثلان خط الدفاع الأول للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسات الغذائية غير السليمة.