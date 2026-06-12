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بالتفاصيل.. مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون لحماية بيئة البحر المتوسط

كتب : أحمد العش

07:54 م 12/06/2026
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    مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون

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عقد وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار رئاسة مصر لاتفاقية برشلونة، سلسلة اجتماعات مع المفوضية الأوروبية في بروكسل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تنفيذ "إعلان القاهرة" واستراتيجية التنمية المستدامة للمتوسط 2026-2035.

خطوات مشتركة لحماية 30% من المناطق البحرية بحلول 2030

تضمنت الاجتماعات استعراض مخرجات مؤتمر الأطراف (COP24) بالقاهرة لدفع العمل البيئي المشترك ومواجهة آثار تغير المناخ، وبحث آليات حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الهدف العالمي بحماية 30% من المناطق البحرية بحلول 2030.

وتناولت الاجتماعات تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والاقتصاد الأزرق المستدام ومكافحة التلوث البلاستيكي بالمنطقة، إلى جانب استعراض قصص النجاح الوطنية الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات حماية السواحل والرصد البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئاسة مصر الحالية لاتفاقية برشلونة تعكس الثقة الدولية في دورها الريادي، مشيرة إلى تكثيف الجهود لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة البحرية والتوسع في المناطق المحمية ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

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الاتحاد الأوروبي حماية بيئة البحر المتوسط اتفاقية برشلونة منال عوض

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