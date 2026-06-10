إعلان

بالأسماء.. الصحة تعلن تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" لمتابعة سلامة التطعيمات

كتب : أحمد جمعة

12:54 م 10/06/2026

وزارة الصحه المصريه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2026 بتحديث تشكيل لجنة متابعة الآثار الجانبية المحتملة والمرتبطة بالتطعيمات.

وتضم اللجنة نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء برئاسة الدكتور محسن الألفي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب، جامعة عين شمس.

كما تضم في عضويتها:


الدكتورة رحاب عبدالحي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة.
الدكتور هشام عبدالصادق، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتشخيص الجزيئي، وعميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية – جامعة مدينة السادات.
الدكتورة عزة زغلول لبيب، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب، جامعة المنوفية.
الدكتور علاء حسن مرعي، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب – جامعة المنوفية.
الدكتور أحمد الفقي، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب، جامعة المنوفية.

وبحسب بيان اليوم، تهدف اللجنة إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية من خلال دراسة دقيقة وعلمية لكل التقارير الواردة عن أي آثار جانبية محتملة، مع تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتطعيمات، وتقديم توصيات فنية متخصصة ومحددة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن أعلى معايير السلامة والشفافية.

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية واستيفاء المتطلبات الدولية، وخاصة دعم هيئة الدواء المصرية للوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) وفق معايير منظمة الصحة العالمية، كما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة العامة في برامج التطعيم الوطنية، وحماية صحة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن صحة المواطن المصري وثقته في برامج التطعيم تمثل أولوية قصوى، وستظل تعمل بكل شفافية ومهنية لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في كل الخدمات الصحية المقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التطعيمات وزارة الصحة جامعة القاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء
بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
أخبار السيارات

بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا بشأن مباراة مصر في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا بشأن مباراة مصر في كأس العالم 2026
الكلاب البلدي.. لماذا خرجت أعدادها عن السيطرة؟
حكايات الناس

الكلاب البلدي.. لماذا خرجت أعدادها عن السيطرة؟
بدل زحمة المرور والانتظار.. تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة من بيتك (خطوة
حوادث وقضايا

بدل زحمة المرور والانتظار.. تعرف على خطوات نقل ملكية السيارة من بيتك (خطوة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة