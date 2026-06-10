أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2026 بتحديث تشكيل لجنة متابعة الآثار الجانبية المحتملة والمرتبطة بالتطعيمات.

وتضم اللجنة نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء برئاسة الدكتور محسن الألفي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب، جامعة عين شمس.

كما تضم في عضويتها:



الدكتورة رحاب عبدالحي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة.

الدكتور هشام عبدالصادق، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتشخيص الجزيئي، وعميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية – جامعة مدينة السادات.

الدكتورة عزة زغلول لبيب، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب، جامعة المنوفية.

الدكتور علاء حسن مرعي، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب – جامعة المنوفية.

الدكتور أحمد الفقي، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب، جامعة المنوفية.

وبحسب بيان اليوم، تهدف اللجنة إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية من خلال دراسة دقيقة وعلمية لكل التقارير الواردة عن أي آثار جانبية محتملة، مع تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتطعيمات، وتقديم توصيات فنية متخصصة ومحددة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن أعلى معايير السلامة والشفافية.

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية واستيفاء المتطلبات الدولية، وخاصة دعم هيئة الدواء المصرية للوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) وفق معايير منظمة الصحة العالمية، كما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة العامة في برامج التطعيم الوطنية، وحماية صحة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن صحة المواطن المصري وثقته في برامج التطعيم تمثل أولوية قصوى، وستظل تعمل بكل شفافية ومهنية لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في كل الخدمات الصحية المقدمة.