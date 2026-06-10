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بالأسماء.. الصحة تغلق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم

كتب : أحمد جمعة

12:48 م 10/06/2026

إغلاق مركز لعلاج الإدمان

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أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن إغلاق المراكز التالية: "الطموح، مؤسسة الحرية، حريتي، النجاة، الحياة، الحرية، النور، طوق النجاة، بداية جديدة، أجيال، حياة مختلفة، شباب التعافي، الفائزون، الأبطال، التعافي، دار النور، الدعاة".

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

أبرز مخالفات مراكز الإدمان غير المرخصة بالمقطم

أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة. وأوضح أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا على النزلاء.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستغرام.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الموسعة لردع المخالفات وحماية صحة المواطنين.

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وزارة الصحة حسام عبدالغفار محافظة القاهرة مراكز علاج الإدمان

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