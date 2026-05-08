قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن موسم حصاد القمح الحالي يشهد مؤشرات إيجابية وبوادر مبشرة، بزيادة المساحات المزروعة بأكثر من 500 ألف فدان.

وأوضح جاد خلال مداخلة على قناة "مودرن"، أن الوزارة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، بمعدلات توريد هي الأعلى حتى الآن.

وأشار إلى أن موسم التوريد بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى أغسطس المقبل، لمدة أربعة أشهر لتجنب التزاحم أمام الشون والصوامع.

ولفت إلى أن "إجمالي اللي اتم توريده خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم بلغ حوالي 1.5 مليون طن، وده بيمثل حوالي 30% من المستهدف".

وأكد أن صرف مستحقات الموردين يتم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التسليم، مما يسهل العملية على المزارعين ويشجعهم على التوريد.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن عمليات الحصاد والتوريد تسير بصورة منتظمة، رغم تأثر بعض المحافظات مؤقتًا بأمطار أبطأت الحصاد دون فاقد بالمحصول.