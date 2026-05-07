كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاصيل لقائه الأخير مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى أن الاجتماع استمر نحو ساعتين ونصف، في أجواء سادها الهدوء والمباشرة والصراحة المطلقة، واصفا اللقاء بأنه "كان محاطا بشعور عميق من القرب والثقة المتبادلة".

أجواء حميمية وحوار صريح خلف الأبواب المغلقة

تحدث بزشكيان، اليوم الخميس، بشكل موسع عن أبعاد شخصية المرشد الأخلاقية والإدارية، لافتا إلى أن ما استوقفه بشدة هو أسلوب التعامل "المتواضع والود الصادق" الذي انتهجه قائد الثورة الإسلامية، مما خلق بيئة حوار قائمة على التعاطف الملموس، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

نموذج أخلاقي لإدارة مفاصل الدولة

شدد رئيس الجمهورية الإيرانية على أن السلوك الذي أظهره المرشد الأعلى خلال اللقاء يُمثّل "نموذجا طبيعيا" يجب أن يُحتذى به في كافة المستويات الإدارية للبلاد لتعزيز التماسك والثقة والروح الشعبية.

وأوضح بزشكيان، أن التزام القائد بالبساطة والاستماع الحقيقي للمشاكل والصعوبات يعكس سيرة القادة الشهداء، وهو نهج يفرض على المسؤولين التقرب من الشعب وتحمل المسؤولية بروح أخلاقية عالية مؤكدا أن اللقاء جرى بروح قائمة على الاحترام المتبادل الذي أزال الحواجز وجعل الحوار صريحا ومباشرا.

غموض الظهور الأول وتساؤلات الحالة الصحية

تأتي تصريحات مسعود بزشكيان في وقت يُحيط فيه الغموض بالمرشد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر للعلن منذ توليه منصبه عقب اغتيال والده المرشد السابق علي خامنئي.

وفي سياق متصل، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، تساؤلات حول الحالة الصحية للمرشد الجديد كاشفا عن تعرّضه لاستهداف مباشر مع اندلاع المواجهات العسكرية ضد إيران في نهاية فبراير الماضي، وهو ما يُضفي أهمية خاصة على توقيت حديث بزشكيان عن طبيعة اللقاء وحالة الاستقرار داخل هرم السلطة.