أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي هذا العام أصدرت تعليمات واضحة للحجاج بشأن ضوابط الأمتعة المسموح باصطحابها خلال السفر من المطارات المصرية، مشيرًا إلى حظر اصطحاب الكراتين أو الزكائب نظرًا لعدم إمكانية شحنها على الطائرات.

تفاصيل أوزان الحقائب المسموح بها حسب شركات الطيران

أوضح "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن شركات السياحة شددت على أن الحجاج المسافرين على متن شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية يُسمح لهم بحمل حقيبتين بحد أقصى، وزن كل منهما 23 كيلوجرامًا، إلى جانب حقيبة يد واحدة داخل الطائرة لا يتجاوز وزنها 7 كيلوجرامات.

وأضاف أنه بالنسبة للحجاج المسافرين عبر شركات الطيران الخاصة، يُسمح بحقيبة واحدة فقط لا يزيد وزنها على 30 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى حقيبة يد لا تتجاوز 7 كيلوجرامات.

منع الأدوات الحادة وتشديدات على محتويات حقائب اليد

نبهت "الشركات" على ضرورة عدم وضع أي أدوات حادة داخل حقيبة اليد مثل: السكاكين أو أدوات الحلاقة أو المقصات أو أدوات المطبخ، مع إلزام الحجاج بوضعها داخل الحقائب المشحونة في مخزن الطائرة.

تحذيرات من أدوية محظورة في السعودية خلال مواسم الحج 2026

تم التشديد في سياق متصل، على ضرورة التزام الحجاج والركاب بالتعليمات الخاصة بالأدوية، خاصة مع تطبيق السلطات السعودية قيودًا صارمة على دخول بعض المستحضرات الدوائية، وعلى رأسها المواد المخدرة ومشتقاتها.

وأوضحت الجهات المعنية أن القائمة تشمل عددًا من المواد المحظورة دوليًا مثل: بعض مشتقات الفنتانيل والهيروين والديسومورفين وغيرها من المواد شديدة الخطورة، مؤكدة أن حيازتها أو إدخالها إلى الأراضي السعودية يُعد مخالفة جسيمة.

وأشارت الإرشادات الصحية، في المقابل، إلى أن بعض المستحضرات الدوائية التي تحتوي على كميات محدودة جدًا من الكوديين (8 ملجم فأقل) قد يُسمح بها، بشرط أن تكون في شكل صيدلاني (أقراص أو كبسولات) وبوصفة طبية معتمدة، على أن تخضع للضوابط التنظيمية الخاصة بالمنشآت والمستحضرات الصيدلانية في المملكة.

اقرأ أيضًا:

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر



منذ أزمة 2016.. إيران ترسل حجاجًا إلى السعودية في تطور لافت لعودة العلاقات



