إعلان

إطلاق مشروع "تسلل" للربط بين ثقافات كرة القدم المصرية والإسبانية وأمريكا اللاتينية

كتب : نور العمروسي

04:00 ص 04/05/2026

طلاب بجامعة القاهرة يطلقون مشروع تسلل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، مشروع "تسلل" Tasalul، وهي مبادرة سمعية بصرية ذات طابع أكاديمي يقوم على تنفيذها الطلاب: محمد خالد، وعمر رأفت، وسيف الدين طارق، وأحمد وائل.

يسعى المشروع إلى استكشاف كرة القدم من منظور متعدد التخصصات، ولا يقتصر على تحليل المباريات أو النتائج، بل يركز على الأبعاد الثقافية والاجتماعية والرمزية للعبة، مع إيلاء اهتمام خاص للسرديات والقصص التي غالبًا ما تغيب عن التغطية الإعلامية التقليدية.

ويعتمد "تسلل" على منهج مقارن يربط بين ثلاثة سياقات كروية: المصري، والإسباني، وأمريكا اللاتينية، بهدف دراسة كيفية تفاعل كرة القدم مع المجتمع في كل منها. كما يتبنى المشروع نموذجًا للتبادل اللغوي، حيث يتم تقديم المحتوى المتعلق بكرة القدم المصرية باللغة الإسبانية، بينما تُعرض الموضوعات المرتبطة بكرة القدم الإسبانية وأمريكا اللاتينية باللغة العربية، بما يسهم في تعزيز الفهم بين الثقافات.

ثلاثية وثائقية: "من كامب نو إلى ستاد القاهرة"

يتضمن المشروع إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي تم تصويرها باحترافية عالية، وشملت:
1. برشلونة وملعب كامب نو: استعراض لتاريخ النادي الكتالوني ومعقله التاريخي كرمز للكرة الأوروبية.
2. نادي ديبورتيفو بالستينو التشيلي: تسليط الضوء على النادي الذي يحمل الهوية الفلسطينية في قلب أمريكا اللاتينية، وكيف تتحول الرياضة إلى رسالة قضية وانتماء.
3. ستاد القاهرة الدولي: توثيق لتاريخ "ستاد الرعب" وأهميته كأحد أبرز المعالم الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر عرضه قريبًا.

تحديات احترافية وإشادة أكاديمية

واجه الفريق تحديات كبيرة في ترجمة المصطلحات الرياضية الدقيقة، وتطويع اللغة لنقل المشاعر الإنسانية المرتبطة باللعبة، بالإضافة إلى مراحل الإنتاج والمونتاج. وقد أشاد المشرفون على المشروع، وعلى رأسهم الدكتور سعفان أمير، والدكتورة جيهان أمين رئيسة القسم، بالمستوى الاحترافي والجهد المبذول الذي يربط بين الترجمة المتخصصة والإنتاج الإعلامي.

دعم رسمي وطموح مستقبلي

أعرب فريق العمل عن شكرهم العميق لهيئة ستاد القاهرة الدولي على دعمهم. ويطمح الطلاب محمد وعمر وسيف وأحمد أن يكون "تسلل" هو النواة الأولى لمنصة متعددة الوسائط أو سلسلة وثائقية رقمية تتوسع لتشمل سياقات رياضية أخرى، لتظل الرياضة دائمًا جسرًا للتواصل لا يعرف الحدود.

من الناحية المنهجية، يجمع المشروع بين الطابع الأكاديمي والتحليل الثقافي والإنتاج السمعي البصري، مما يتيح تقديم محتوى يجمع بين الدقة العلمية
وسهولة الوصول.

وبشكل عام، يقدم مشروع "تسلل" رؤية بديلة لكرة القدم باعتبارها ظاهرة ثقافية عالمية ذات تجليات محلية متعددة، وأداة فعالة للحوار بين الثقافات. فالمشروع لا يقدم كرة القدم كمجرد لعبة، بل كظاهرة ثقافية، من خلال الربط بين السياقات الثلاثة.

ويتميز "تسلل" بتركيزه على الحكايات والهوية والجمهور، وليس فقط البطولات، جامعًا بين الطابع الأكاديمي والأسلوب الوثائقي الجذاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة مشروع تسلل كرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
حوادث وقضايا

مكالمة وداع وعتاب على تحرش .. يد الغدر تغتال "ماني" في بولاق (فيديو)
تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
حوادث وقضايا

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
أخبار البنوك

الـ 10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني تقليص العمر الافتراضي إلى عامين؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
شئون عربية و دولية

بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة