جامعة القاهرة ترد على شائعة إجبار الطلاب المسيحيين على الحضور خلال الأعياد

كتب : أحمد الجندي

05:03 م 10/04/2026

جامعة القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تفيد بإجبار جامعة القاهرة الطلاب المسيحيين على حضور المحاضرات وأداء الامتحانات خلال أيام الأعياد.

ومن جانبها، أكدت جامعة القاهرة في بيان لها، أنها ألزمت الكليات بعدم عقد الامتحانات ورفع الغياب خلال أيام الأعياد التي لا توافق إجازات رسمية.

وأضاف البيان، أن هذا النهج يعد امتدادًا لسياسة راسخة تنتهجها جامعة القاهرة عبر الماضي والحاضر، وستظل ماضية في ترسيخها مستقبلًا، التزامًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وذكر البيان، أنه قد تجلّى ذلك مؤخرًا في قرارات مجلس الجامعة الصادرة بتاريخ 25 مارس الماضي، والتي أكدت الالتزام بهذه الأصول والضوابط.

جامعة القاهرة الطلاب المسيحيين الأعياد الدينية الامتحانات المحاضرات الجامعية

