أعرب الإعلامي رامي رضوان في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خالص شكره وتقديره للقامات الإعلامية الكبيرة، محمود سعد، وسناء منصور، وأسامة كمال، وهالة أبو علم، على حضورهم وتشريفهم احتفال إطلاق برنامج "من ماسبيرو"، الذي جاء تزامنًا مع عيد الإعلاميين.

ونشر رضوان صورًا من انطلاق البرنامج بحضور الإعلامي محمود سعد.

كما وجه الشكر إلى الفنانة الدكتورة منال محيي الدين، "ملكة الهارب"، تقديرًا لمشاركتها الفنية المميزة خلال الحفل، والتي قدمت فقرة نالت إعجاب الحضور وأضفت أجواءً من الإبداع والرقي على الاحتفال.

وأكد الإعلامي رامي رضوان، أن هذا اليوم الاستثنائي جمع بين رموز الإعلام والإبداع، ليكون بداية جديدة لبرنامج "من ماسبيرو"، في انطلاقة تعكس روح التطوير والاحتفاء بتاريخ الإعلام المصري.

يذكر أنه ينطلق مساء اليوم الأحد في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى برنامج التوك شو "من ماسبيرو"، وذلك احتفالاً بعيد الإعلاميين 31 مايو ويمثل البرنامج عودة قوية لبرامج التوك شو.