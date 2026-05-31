رد أحمد خليل أباظة، صاحب أزمة حضور عزاءات المشاهير، على الشكوى التي تقدم بها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى نقابة الإعلاميين ضده، على خلفية حضوره جنازة والدة الفنان أحمد حلمي، مؤكدًا أن ما حدث لا يستدعي كل هذا التصعيد، وأنه كان يؤدي واجب العزاء فقط.

وقدم نقيب المهن التمثيلية، شكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين، يتهم فيها أحمد خليل أباظة بالاعتداء على خصوصية الفنانين، بمواظبته على حضور مناسباتهم.

أحمد خليل أباظة يهاجم أشرف زكي

وقال أباظة، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أنا مش عارف إيه مشكلة حضرتك إن أحمد خليل أباظة حضر العزاء، هو أنا الوحيد اللي حضر، مش مشكلتي إن حضرتك مجتش، ومش مشكلتي إن محدش من الفنانين جه، حضرتك بتقول أصل أنا بقدم شكوى لنقابة الإعلاميين ومكبر الموضوع، وبيان رسمي من النقابة".

وأضاف: "يعني حضرتك خارج من العيد، انتهت كل مشاكل النقابة خلاص، بقينا نفكر مين جه العزاء وده مين وبيشتغل إيه؟".

وأكد أباظة أن العلاقة بينه وبين أشرف زكي ليست جديدة، قائلًا: حضرتك عارفني جيدًا، وفي صور بيننا عدى عليها 10 سنين ونشرت بعضها، وكان في عزاء أيضًا، وفي صور تانية من 15 و17 و21 سنة، وبتشوفني الفترة دي كلها، وجاي تفتكر تسأل على أحمد خليل دلوقتي؟".

وتابع: "أنا إعلامي قبل أن تؤسس النقابة الحالية، مع كامل احترامي ليها، والدكتور النائب طارق سعدة يعلم ذلك، وكنت متحدثًا رسميًا لنقابة الإعلاميين السابقة، وكان نقيبها هاني عمارة".

وأضاف أن "القانون لا يمنع الإعلاميين من حضور المناسبات العامة"، موضحًا: "القانون لا يمنع الإعلامي من دخول مكان عام أو تجمع أو حضور لشخصيات عامة سواء كان مؤتمرًا أو مناسبة عامة، وأنا مش داخل مبنى خاص بجهة سيادية ولا بيت حضرتك علشان أخد تصريح أو دعوة شخصية".

وقال: "يا فندم عيب، هل تقبل على مريم بنت حضرتك إنها يقع عليها ألم نفسي زي ما بنتي تأثرت؟ تعاملوا بأخلاق النجوم، وأنا عاوز أعرف إيه المشكلة أصلًا".

كما علق على ما أثير بشأن صفته المهنية، قائلًا إن "الإعلامي لا تسقط عنه الصفة، ونقيب الإعلاميين قال إن أحمد خليل أباظة مقدم برامج، وده شغلي ومن صميم عملي" وفق تعبيره.

وأشار "أباظة" إلى أن رد نقابة الإعلاميين تضمن التأكيد على أنه مقدم برامج بالفعل، قائلاً: "رد نقابة الإعلاميين قال إن أحمد خليل أباظة مقدم برنامج، لكن في النقابة الحالية مش مجدد تصريح مزاولة المهنة في آخر سنة، لكن عدم تجديد التصريح لا علاقة له بالحدث، لأننا كنا أمام واجب عزاء، ولا يحق لأي شخص اتهام الآخر بسبب أداء واجب العزاء".

وتابع: "إزاي حضرتك في المكانة دي وبتفكر في الحاجات دي، أنا ممكن أقدم شكوى ضد حضرتك وأقول إنك بتتنمر عليّ".

واختتم قائلًا: "إحنا بنجامل طوب الأرض، بروح للفقير قبل الغني، وبعدين حضرتك فاضي للدرجة دي، خلاص كل مشاكل النقابة اتحلت ومبقاش فيها غير أحمد خليل، كنت أتمنى حضرتك تكلمني مباشرة وتقولي إن ده مش من حقك بدل ما نوصل للمرحلة دي".