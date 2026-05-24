أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، تعذر حضورها جلسة الاستدعاء أمام نقابة الإعلاميين خلال الأيام الحالية، على خلفية الجدل المثار بشأن إحدى حلقاتها التلفزيونية المذاعة يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، والشكوى المقدمة من إحدى ضيفات البرنامج في ذات التاريخ، مؤكدة احترامها الكامل للنقابة ودورها في حماية الإعلاميين.

وقالت ريهام سعيد، في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "ردًا على بيان النقابة، آسفة مش هقدر أجي الأيام دي لأني بادي فريضة الحج، ومش هقدر أروح النقابة الأيام دي".

وأضافت أنها تُقدّر قرار الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، باستدعائها، قائلة: "أنا سعيدة جدًا بقرار الدكتور طارق سعدة، لأنه من أكتر الناس المحترمة، والنقابة معمولة لحماية الإعلاميين وليس العكس، فأكيد بيعمل رد فعل طبيعي للمنشورات اللي صدرت بشأن الحلقة، ولما يطلع عليها أكيد لما يشوف الحلقة مش هيلاقي فيها غلطة".

توضيح مهم من ريهام سعيد بشأن حلقة "الكلاب الضالة"

تابعت ريهام سعيد، أن الحلقة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تلقيها آلاف التعليقات الداعمة، وقالت: "اللي حصل في الحلقة دي غريب جدًا، وعندي 3 آلاف منشور شكر في الحلقة وقناة النهار، و5 آلاف منشور لريهام سعيد".

وأكدت أن الحلقة تناولت القضية من مختلف الأطراف، موضحة: "في الحلقة تم تمثيل الطرفين وطرح الموضوع من الجانبين، وكانت الحلقة بتقول لمواطنين مينفعش نضرب بعض ونرش جاز على بعض لأن فيه قانون، ومجلس الوزراء أصدر قرار بتحصين وتعقيم الكلاب، و2030 سيتم القضاء على السعار تمامًا".

وأشارت إلى أن الجدل الدائر يرتبط بشكاوى المواطنين من انتشار الكلاب في الشوارع، مضيفة: "الناس متضايقة من الكلاب في الشوارع، والرفق بالحيوان مضايقة إن الكلاب في الشوارع لأنهم متبهدلين، والحكومة وسط كل مشاغلها اهتمت بسلامة ورغبة المواطن اللي رافض وجود الكلاب في الشوارع".

كما علّقت على قرار قناة النهار بحذف الحلقة، قائلة: "لما قناة النهار حذفت الحلقة وأصدرت بيانها، لم تدين المذيعة ولم تعلن وجود غلط مهني، وعللت بأن السبب هو أن الحلقة عملت جدل والقناة مش عايزة جدل".

وأضافت أن حذف الحلقة تسبب في قيام بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال الحدث للتربح منه، ونشر شائعات واختلاق أحداث، لأجيج الوضع، منها انفعال الإعلامية على الضيفة.

وأوضحت ريهام سعيد، أنه رغم تحيزها ضد "إ"، لكنها تعاملت معها بمنتهى الحيادية، مشيرة إلى أن المذكورة لم تكن ضيفة فحسب، بل كانت متهمة بقتل حيوانات سابقًا، وقامت بتسميمهم، وعليها حكم سجن بـ6 أشهر، وعليه لا يمكن التعامل بحيادية في الجريمة.

وأشارت ريهام سعيد، إلى أن الضيفة "إ" رشت سم على يد الضيفة الثانية "أ" وعلى ملابسها، وهو من الممكن أن يعرضها لأضرار.

وفي وقت سابق، أصدرت شبكة قنوات النهار قرارًا بسحب الحلقة الأخيرة من برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد وقد تم حذفها من كافة منصاتها الرقمية وذلك في أعقاب حالة الجدل المتباين وردود الفعل الواسعة التي أثارتها حلقة "كلاب الشوارع".