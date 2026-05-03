هاجم الإعلامي محمد علي خير، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الذي تنمر على طالبة تدعى رغد، بسبب كيس فول ورغيفين في المدرسة.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن وكيل الوزارة كان يجب أن يطبطب على الطفلة ويشجعها بدلا من السخرية منها وفضح فقرها أمام زملائها.

وأشار إلى أن الطفلة ستظل مريضة نفسيا لسنوات طويلة، لأنها عيِّرت بفقرها وجُرحت نفسيا من شخصية رسمية كبيرة.

وأضاف أن وكيل الوزارة تراجع وادعى أن السوشيال ميديا ضخمت الأمر، ثم استدعى أباها الذي يعمل موظفا بالوزارة ولا يستطيع الشكوى خوفا على مستقبله المهني.

وتساءل محمد علي خير: "لو كنت مكان والدها لأناشد وزير التربية والتعليم بأن يحقق مع هذا المسؤول ويعاقبه".

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام، فهي تمثل تنمرا مرفوضا على طفلة بريئة بسبب فقرها، والأسوأ أن الجاني هو مسؤول تربوي يعرف كيفية التعامل مع الأطفال.