استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن ملفات حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان على وجه الخصوص في تطوير وصياغة التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة المصرية.

وشدد على ضرورة تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بما يسهم في متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكفاءة، والعمل على الإعداد الجيد لإطلاق الاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة (2026–2031)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار "الجمهورية الجديدة"، بما يدعم جهود الدولة في هذا الملف على المستويين التشريعي والتنفيذي.