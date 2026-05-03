كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، إذ أكدت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6-7 درجات.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن هناك فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

ووفقا للهيئة، فإن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، تمتد بنسبة 20٪ تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40-50 كم/س على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، يصاحبها هبات الرياح تتراوح سرعتها من 60-70 كم /س على فترات متقطعة.

وأكدت أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، إذ أن سرعة الرياح تتراوح من 50-70 كم/س، بالإضافة إلى أن ارتفاع الأمواج من 2.5-4م.