واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، والذي يُعد آخر أيام الرمي بالنسبة للحجاج المتعجلين، تمهيدًا لمغادرتهم مشعر "منى" قبل غروب الشمس.

ويستكمل بقية الحجاج مناسكهم بالمبيت في "منى" حتى غدٍ السبت، ثالث أيام التشريق، مع الإكثار من الذكر والدعاء، شكرًا لله على إتمام فريضة الحج، وسط انسيابية ملحوظة في حركة التنقل، وفق خطط التفويج والتنظيم المعتمدة.

وفي الوقت نفسه، رفعت الجهات المختصة جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الحجاج لأداء طواف الوداع قبل مغادرتهم مكة المكرمة، بالتزامن مع تنفيذ ترتيبات مكثفة لنقل الحجاج المتعجلين ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير الراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اليوم الجمعة، إن بعثة حج القرعة بدأت في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمي الجمرات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تفويج معظم الحجاج المتعجلين، فيما تتواصل عمليات تفويج باقي الحجاج على مدار اليوم.

وأوضح أنه تم المرور على الحجاج داخل مخيماتهم بمشعر منى، للتعرف على الراغبين في التعجل، وإعداد كشوف بأسمائهم تمهيدًا لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة، على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين غدًا السبت، وفقًا لرغباتهم.

وأكد اختفاء ظاهرة افتراش حجاج القرعة لطرقات مشعر منى هذا العام بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الموقع المتميز لمخيمات القرعة بمشعر منى، وقربها من جسر الجمرات، إلى جانب مضاعفة الخدمات المقدمة داخل المخيمات، وزيادة أعداد دورات المياه المتنقلة وأحواض الوضوء، ساهم بشكل كبير في عدم ابتعاد الحجاج عن مخيماتهم، وعدم اضطرارهم إلى افتراش الطرقات.