أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة منشآتها الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة نجاح الفرق الطبية التابعة لها في إجراء أكثر من 550 عملية جراحية دقيقة من مختلف التخصصات داخل 39 مستشفى ومجمعًا طبيًا تابعًا للهيئة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أحدث البروتوكولات العلاجية والمسارات الإكلينيكية المعتمدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم الدفع بـ 35 فريق طبي ميداني انتشروا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة بالساحات والمناطق الحيوية والمتنزهات والأماكن الأكثر ارتيادًا والتجمعات الجماهيرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات الفحوصات الطبية والتوعية الصحية للمواطنين، ونجحت الفرق الطبية الميدانية حتى الآن في إجراء ما يقرب من 10.000 فحص طبي، إلى جانب تقديم التوعية والإرشادات الصحية اللازمة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الوصول بالخدمات الصحية للمواطنين بمختلف أماكن تواجدهم خلال فترة الاحتفالات بالعيد.

وأكد رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، أن ما تحقق خلال أيام عيد الأضحى المبارك يعكس الجاهزية الكاملة والكفاءة العالية لأبطال الهيئة من الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، الذين واصلوا العمل على مدار الساعة دون توقف أو إجازات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

ماذا تضمن العمليات الجراحية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل؟

ونوه رئيس الهيئة، أن العمليات الجراحية التي تم تنفيذها شملت العديد من التخصصات الدقيقة والحرجة، من بينها الجراحات العامة، إلى جانب جراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات الأطفال، وجراحات القلب والصدر، وجراحات النساء والتوليد، والقساطر الطبية، وجراحات الكلى، وغيرها من التخصصات، مؤكدًا أن جميع العمليات تم تنفيذها وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وحققت نسب نجاح متميزة وفق المؤشرات العالمية للجودة وسلامة المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الفرق الطبية بالهيئة تواصل جهودها المكثفة خلال فترة إجازة العيد، سواء داخل المستشفيات أو من خلال الانتشار الميداني بميادين وأماكن التجمعات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن العمل داخل الهيئة يتم وفق منظومة متكاملة ترتكز على الجاهزية والاستجابة السريعة والرعاية الصحية الآمنة للمواطنين.

فيما ثمّن الدكتور أحمد السبكي الجهود الاستثنائية التي تبذلها الفرق الطبية بمختلف منشآت الهيئة خلال فترة العيد، مؤكدًا أن ما يقدمه أبطال الهيئة من أداء مهني وإنساني يعكس حجم الالتزام والمسؤولية الوطنية تجاه صحة المواطنين، ويُجسد نموذجًا مُشرّفًا في التفاني والإخلاص والعمل تحت مختلف الظروف لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استمرار العمل داخل منشآتها الصحية طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار انعقاد غرف الأزمات والطوارئ والمتابعة اللحظية لسير العمل داخل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.