إعلان

حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب : أحمد الجندي

03:31 م 29/05/2026

طقس مائل للحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، من السبت 30 مايو 2026 حتى الأربعاء 3 يونيو، والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما أشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من السبت 30 مايو حتى الأربعاء 3 يونيو على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
نصائح طبية

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
مثقفون يعلقون على إغلاق "حركة علمانيون".. ماذا قال منتصر والشوباشي؟
أخبار مصر

مثقفون يعلقون على إغلاق "حركة علمانيون".. ماذا قال منتصر والشوباشي؟
د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
مصراوى TV

د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
أخبار مصر

محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي