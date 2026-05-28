كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن تنفيذ خطة مرور ميدانية شاملة على المنشآت الصحية والمستشفيات بمختلف المحافظات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار التأكد من رفع درجة الاستعداد، وضمان الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والعاجلة للمواطنين.

حملات ميدانية على المنشآت الصحية بالمحافظات

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن خطة المرور استهدفت مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، إلى جانب مستشفيات الإخلاء الواقعة على الطرق السريعة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة، والتعامل الفوري معها خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية تتضمن مراجعة جاهزية الأطقم الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة، فضلًا عن متابعة التزام المنشآت الصحية بتطبيق خطة الطوارئ خلال الإجازة.

وأضاف المصدر أن الوزارة وجهت باتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية حال رصد أي ملاحظات أو أوجه قصور خلال أعمال المرور، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.