أجرى الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، جولة ميدانية تفقد خلالها مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وتابع الطيار أحمد عادل انتظام حركة التشغيل خلال موسم عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على جاهزية الخدمات، في ظل كثافات السفر والعودة خلال فترة العيد.

رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد خدمات مطار القاهرة الدولي

شملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، ومتابعة انتظام جدول الرحلات، ومستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما حرص على تهنئة العاملين بمختلف المواقع التشغيلية بعيد الأضحى.

وأشاد الطيار أحمد عادل بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون على مدار الساعة للحفاظ على انسيابية التشغيل، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وتفقد رئيس الشركة القابضة معدات الخدمات الأرضية، وساحات التشغيل، واطمأن على جاهزية المعدات الفنية، وسيارات الخدمة، إلى جانب التأكد من الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للطائرات والركاب خلال فترات الذروة.

وأكد رئيس الشركة القابضة خلال الجولة أهمية التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات العمل، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال موسم العيد، خاصة في ظل زيادة معدلات التشغيل والرحلات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المستوى المتميز الذي تقدمه مصر للطيران لعملائها، بما يعكس مكانة الناقل الوطني المصري.