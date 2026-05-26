حجاج السياحة يستعدون للنفرة إلى مزدلفة.. ما هي خطة التفويج؟

أكدت وزارة السياحة والآثار استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لسير العمل داخل مخيمات حجاج السياحة بمشعر عرفات، للاطمئنان على التزام شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج بتقديم كافة الخدمات المتعاقد عليها مع الحجاج، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل المخيمات وتقديم الخدمات وفقًا للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للعمرة والحج.

رئيس البعثة: "الحجاج يتلقون الخدمات المقررة بجميع البرامج"

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنها تتابع ميدانيًا سير العمل داخل مخيمات عرفات بصحبة لجان بعثة الحج السياحي، للاطمئنان على تنفيذ شركات السياحة لكافة البرامج المتعاقد عليها، سواء لبرامج الخمس نجوم أو الاقتصادي أو البري أو برنامج "أبراج كدانة" المستحدث هذا الموسم.

وأوضحت أن الأوضاع داخل المخيمات مستقرة بشكل عام، وأن الحجاج يتلقون كافة الخدمات المقررة من إقامة وإعاشة ورعاية طبية وإرشاد ديني، وسط أجواء تنظيمية مستقرة.

ملاحظات فردية.. "والتعامل معها تم فورًا"

وأشارت إلى أن لجان البعثة تلقت خلال يوم عرفة عددًا محدودًا من الملاحظات الفردية، تمثلت في حالات انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي ببعض المخيمات، نتيجة تطبيق نظام تخفيف الأحمال على الشبكة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة معدلات تشغيل أجهزة التكييف داخل المشاعر المقدسة.

وأكدت أنه جرى التنسيق الفوري مع شركات السياحة المنفذة وشركة تقديم الخدمات بالمشاعر لمعالجة الموقف على وجه السرعة، وإعادة التيار الكهربائي إلى المخيمات المتأثرة في وقت قياسي.

زيادة توزيع المياه الباردة لمواجهة الحرارة

وشددت رئيس بعثة الحج السياحي على أنه تم، بالتوازي مع معالجة تلك الملاحظات، رفع معدلات توزيع المياه الباردة والمشروبات داخل المخيمات وخارجها، حفاظًا على سلامة الحجاج وراحتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أداء المناسك.

إشادة بتعاون الشركات وسرعة الاستجابة

وثمنت سامية سامي التعاون الكامل والفوري من جانب شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج، إلى جانب التنسيق المستمر مع لجان البعثة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والتنسيق المباشر مع الجهات السعودية أسهما في تجاوز الموقف دون أي تأثير على أداء الحجاج لمناسكهم.

لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة

وأكدت أن لجان البعثة الميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة لرصد أية ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق المباشر مع مشرفي شركات السياحة داخل المخيمات، تنفيذًا لتعليمات الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج.

وشددت على أن الوزارة لا تتهاون مع أية ملاحظة تمس راحة الحاج المصري أو سلامته، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة حتى انتهاء المناسك وعودة الحجاج إلى أرض الوطن بسلام.