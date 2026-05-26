أعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ، لمتابعة التصرفات والمناسيب المائية، مواصلة إزالة التعديات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان، أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجه قيادات الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، ومديرى العموم، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للحالة القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية بكفاءة خلال فترة الإجازة.

وزارة الري تفعّل غرف الطوارئ بالمحافظات





وشدد الدكتور سويلم على تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، واستمرار انعقادها على مدار الساعة، مع الحفاظ على التواصل المستمر بين القيادات والمسئولين بمختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أى مواقف طارئة قد تؤثر على سير العمل أو انتظام المنظومة المائية.

كما وجه أجهزة الوزارة المختصة بمتابعة المناسيب والتصرفات المائية بشبكة الترع والمصارف على مدار اليوم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحقيق المناسيب الآمنة بمحطات مياه الشرب، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه خلال فترة العيد.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار أعمال المرور الميداني لمواصلة أعمال المتابعة والرصد لأي تعديات على نهر النيل والمجاري المائية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري معها بإزالتها فى مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.