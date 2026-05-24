قالت وزارة الموارد المائية والري، أن التعديات للمنشآت المملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، بينها أكثر من 14 ألف متر تعديات على أملاك الدولة العامة، تمثلت في أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تتجاوز 11 ألف متر، بالإضافة إلى تعديات على جسر شبرامنت.

وأوضحت الوزارة، أن المنشآت المقامة تتداخل مع القطاع المائي للنيل والمناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن الإزالة تستهدف الأجزاء المخالفة فقط دون المساس بأي ملكيات قانونية ثابتة خارج نطاق التعديات.

بيان وزارة الري عن هدم منشآت أكمل قرطام:

وأصدرت وزارة الري بيانا تفصيليا ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أكمل قرطام بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له والمقامة على الأرض الكائنة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى.

وأكدت وزارة الري أن أعمال إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل ستستمر وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى أيًا كانت طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف، فالمعيار الحاكم هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية أو قيمة المنشأة المقامة بالمخالفة. كما أن قبول الإبقاء على منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها أو عرض التنازل عنها من شأنه أن يفتح بابًا للاستثناءات، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل قيام الدولة بإزالة مخالفات وتعديات أخرى أيًا كانت طبيعتها أو ظروف أصحابها، حفاظًا على هيبة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين والدولة.

وتابعت: لا تنظر الدولة إلى نهر النيل باعتباره مجرد مجرى مائي، بل باعتباره شريان الحياة الذي تقوم عليه حياة المصريين وحق الأجيال الحالية والقادمة. فكل متر يتم التعدي عليه من مجرى النهر أو حرمه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تستهدف استرداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن وقادر على أداء دوره في توصيل المياه وحماية الحياة والتنمية.