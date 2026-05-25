أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن شركات السياحة بدأت بالفعل تنفيذ خطط تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات، وفق البرامج الزمنية المعتمدة وبالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، وبمتابعة مستمرة من بعثة الحج السياحي المصرية المتواجدة بالأراضي المقدسة.

نائب رئيس الاتحاد: "مستوى مرتفع من التنظيم والخدمات هذا الموسم"

أوضح تركي أن موسم الحج السياحي هذا العام يشهد مستوى مرتفعًا من التنظيم والخدمات، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، لضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك.

وأشار إلى أن عدد حجاج السياحة هذا العام يقترب من 41 ألف حاج، يمثلون شريحة واسعة ومتنوعة من مختلف المستويات السياحية.

ناصر تركي: "جميع الشركات انتهت من استلام المخيمات"

لفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن جميع الشركات المنظمة انتهت من مراجعة واستلام المخيمات المخصصة لحجاجها في مشعري عرفات ومنى، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن المخيمات شهدت هذا العام تطويرًا كبيرًا في مستوى التجهيزات والخدمات، سواء من حيث جودة الفرش والتكييفات ودورات المياه أو مناطق الإعاشة والخدمات اللوجستية.

"التصعيد المباشر إلى عرفات لتخفيف الزحام"

أكد تركي أن غالبية شركات السياحة، وكما جرت العادة خلال السنوات الماضية، تعتمد خطة التصعيد المباشر إلى عرفات دون التوجه إلى منى في يوم التروية، وذلك وفق البرامج المعتمدة وخطط التفويج المسبقة المبلّغ بها للبعثة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن عددًا من الشركات المنظمة لبرامج "حج السنة" قامت بالفعل بتفويج حجاجها إلى مشعر منى صباح يوم التروية، لإتاحة الفرصة أمامهم لأداء المناسك وفق النهج الكامل لحجة النبي صلى الله عليه وسلم.

نائب رئيس الاتحاد: "التحسين الاقتصادي والبري حقق طفرة غير مسبوقة"

أوضح ناصر تركي أن برامج التحسين الاقتصادي والبري شهدت هذا العام طفرة ملحوظة، حيث وصلت مدة إقامة عدد كبير من الحجاج إلى نحو 10 أيام كاملة بالقرب من الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن هذه الميزة أتاحت للحجاج فرصة أكبر للصلاة بالحرم المكي، قبل الانتقال لاحقًا إلى الإقامة بجوار المشاعر المقدسة لأداء المناسك في أجواء روحانية مميزة.

"التعامل الفوري مع أي مشكلات بالتنسيق مع الراجحي"

شدد تركي على أن بعثة الحج السياحي تتابع على مدار الساعة تحركات الحجاج وخطط التفويج والتسكين، من خلال تنسيق دائم بين لجان البعثة والشركات السياحية والجهات السعودية المختصة.

وأكد أن أية ملاحظات أو مشكلات وردت للبعثة تم التعامل معها بشكل فوري من خلال التنسيق المباشر مع الشركة المنظمة للخدمات، وهي شركة الراجحي.

ناصر تركي: "موسم صعب إداريًا.. لكن النجاح تحقق"

اختتم نائب رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن موسم الحج السياحي الحالي يعد من أكثر المواسم صعوبة من الناحية الإدارية والتنظيمية، بعدما تولت بعثة الحج السياحي جميع الإجراءات التنظيمية منذ توثيق عقود الفنادق وحجز الأراضي بالمشاعر وحتى إصدار التأشيرات لنحو 41 ألف حاج، يمثلون قرابة 52% من إجمالي الحجاج المصريين.

وأشار إلى أن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مكة المكرمة وبدء تصعيدهم إلى عرفات يمثل نجاحًا كبيرًا للمنظومة، متمنيًا لجميع الحجاج حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن.