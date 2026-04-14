أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 166 لسنة 2026 بتعيين السيد رمزي عز الدين رمزي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 7 أبريل 2026.

و"رمزي"، من مواليد 4 فبراير 1954، وتخرج في "ڤيكتوريا كوليدج" بالقاهرة، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة سري في المملكة المتحدة.

مسيرة مهنية لأكثر من 43 عاما

وتمتد مسيرة السفير رمزي عز الدين رمزي الدبلوماسية لأكثر من 43 عامًا، خدم خلالها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي المصري، وتتضمن مجالات خبرته الرئيسية حل النزاعات والوساطة والأمن الدولي ونزع السلاح وعدم الانتشار، وكانت آخر مهامه منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المبعوث الخاص لسوريا في الفترة من سبتمبر 2014 حتى مارس 2019.

قبل ذلك، عمل السفير رمزي في وزارة الخارجية المصرية 38 عامًا بلغت ذروتها في منصب وكيل أول للوزارة عام 2012، وشغل منصب مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية الدولية (2007-2008)؛ نائب مساعد الوزير لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي (2000-2003)؛ ومدير شؤون الأمم المتحدة (1990-1993).

كان رمزي سفيرًا لمصر لدى ألمانيا (2008-2012)، النمسا ( 2003-2007) والبرازيل (1997-2000) وسفير غير مقيم لدى سلوڤنيا ( 2003- 2007)، گويانا (1997-2000) وسورينام (1998-2000). كما كان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة من 2003 حتى 2005 ولدى منظمات دولية أخرى في ڤيينا حيث شغل أيضًا منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2003-2007)، وكان أيضًا نائب رئيس بعثة السفارة المصرية في واشنطن دي سي (1993-1997)، والمستشار السياسي في موسكو (1986-1990)، والسكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك (1978-1982). كما شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في إدارة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة بنيويورك (1982-1983).

مسيرة بارزة للمستشار السياسي الجديد للرئيس السيسي

كما شغل السفير رمزي منصب رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في ڤيينا (2013-2014)، وعمل رئيسًا أو عضوًا للوفود المصرية في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل المؤتمرات العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والأونكتاد، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروپا، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة أوپك.

وعمل "رمزي"، في مجلس إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2007-2008). وقد ساهم بمقالات افتتاحية في جريدة الشرق الأوسط، وصحف (المصري اليوم والشروق)، والأهرام ويكلي، وكذلك صحيفة فايننشال تايمز. كما نُشرت مقالاته في مجلة كايرو رڤيو أوف گلوبال أفيرز ونادي ڤالداي ديسكشن، وكان متحدثًا في العديد من المحافل والفعاليات الدولية، من بينها حوارات المنامة، وصير بني ياس، والمنتدى الاستراتيجي لمؤتمر ميونيخ للأمن، ونادي ڤالداي ديسكشن، ومعهد الشرق الأوسط، وحوارات التحرير، وقمة معهد بيروت.

