وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، على التعاقد مع العمالة الموسمية بالمنشآت الطبية بمحافظة أسوان، مع إعادة تكليفهم بأعمال تتناسب مع مؤهلاتهم، بما يسهم في دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية.

كما وافق المجلس كذلك على مقترح ميكنة عمل اللجان الطبية، بهدف تسريع إجراءات الموافقات المسبقة للتيسير على المواطنين، مع ضمان تطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (98) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ووجه مجلس إدارة الرعاية الصحية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فيما بعث مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تجديد الثقة في أمير التلواني مديرًا تنفيذياً للرعاية الصحية

كما وافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على تجديد الثقة في الدكتور أمير التلواني مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة عام، تقديرًا لجهوده في دعم خطط التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفات الهيئة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية، وجّه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بتشكيل لجنة لوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لاستبقاء الكوادر وبناء كوادر مؤهلة، مع تعزيز الحوافز الداعمة لاستقرار العاملين، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل منشآت الهيئة، على أن تعرض اللجنة أعمالها بشكل دوري على المجلس.

كما وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة العوائد الدولارية من السياحة العلاجية وتعظيم الإيراد الأجنبي، على أن تقوم اللجنة بعرض تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس معدلات الأداء.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (98) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية «الزووم» الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، والدكتور حاتم رمضان، مدير عام الإدارة العامة للفندقة والخدمات المساندة.