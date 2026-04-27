كشف مصدر مطّلع بالهيئة العامة للطرق والكباري، موعد تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع للتشغيل التجريبي أمام الجمهور يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال التنفيذ كمتوسط إجمالي المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحطات التي تم الانتهاء منها بالكامل.

وتابع المصدر المطّلع أنه سيتم افتتاح 15 محطة، حيث تم افتتاح محطة المشير طنطاوي خلال الفترة الماضية.

المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT

تمتد المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول 40 كم، وعدد 16 محطة، من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغ 48 محطة.

اقرأ أيضًا:

