موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص

كتب : محمد نصار

11:08 ص 27/04/2026

كشف مصدر مطّلع بالهيئة العامة للطرق والكباري، موعد تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع للتشغيل التجريبي أمام الجمهور يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال التنفيذ كمتوسط إجمالي المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحطات التي تم الانتهاء منها بالكامل.

وتابع المصدر المطّلع أنه سيتم افتتاح 15 محطة، حيث تم افتتاح محطة المشير طنطاوي خلال الفترة الماضية.

تمتد المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول 40 كم، وعدد 16 محطة، من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغ 48 محطة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تشغيل مونوريل شرق النيل أمام الركاب.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو قد يعجبك



ممرات وشرطة نسائية.. تشديدات أمنية قبيل مباراة الزمالك وإنبي
رياضة محلية

ممرات وشرطة نسائية.. تشديدات أمنية قبيل مباراة الزمالك وإنبي
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
زووم

شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
قرار قضائي جديد في قضية عمرو أديب ومرتضى منصور
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد في قضية عمرو أديب ومرتضى منصور

وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء