إعلان

الحكومة تطور الملاحة بالنيل بنظام رقمي حديث.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

04:16 م 29/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

ويشمل المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تعتمد على الاتصالات اللاسلكية، بما يسهم في الرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق التي قد تؤدي إلى الشحوط أو التصادم، من خلال أجهزة تعمل بخرائط إلكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام مطبق بنهر الدانوب في جمهورية النمسا.

ويستهدف هذا النظام توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية، مع توقيعها على الخرائط الإلكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في نفس الوقت.

كما يتميز النظام بالاستدامة التشغيلية، حيث يحد من متطلبات الصيانة ويتيح مرونة في إدخال التعديلات المستمرة، بما يتناسب مع طبيعة نهر النيل الجيومورفية.

ويسهم المشروع أيضًا في تأمين الوحدات السياحية، بما يدعم زيادة أعداد السياحة الوافدة وتعظيم الإيرادات من النقد الأجنبي، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية، نتيجة زيادة حجم النقل النهري، وهو ما يقلل من تكاليف صيانة الطرق ويحافظ على عمرها الافتراضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقل النهري نهر النيل السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
زووم

خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
سقوط "متحرشي الدراجة النارية" بالشرقية بعد فيديو ملاحقة طفلة الحسينية
حوادث وقضايا

سقوط "متحرشي الدراجة النارية" بالشرقية بعد فيديو ملاحقة طفلة الحسينية
الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
أخبار مصر

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
سرعة ضربات القلب.. 3 علامات تكشف نقص هذا الفيتامين في الجسم
نصائح طبية

سرعة ضربات القلب.. 3 علامات تكشف نقص هذا الفيتامين في الجسم
بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟
رياضة محلية

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"