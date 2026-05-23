تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الصحة تكشف سبب نقص أدوية الكلى: تعطل خط إنتاج بأحد الشركات وليس أزمة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نقص أدوية الكلى يعود إلى تعطل أحد خطوط الإنتاج في شركة منتجة لعقار يحفز كرات الدم الحمراء.

الإنتاج يقارب 4 مليارات.. البترول: الاستهلاك اليومي يلامس 7 مليارات قدم مكعب

أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، ومنها الحقول القريبة من مناطق الإنتاج، ستساهم في دعم الاحتياجات المحلية خلال فترات زمنية قصيرة.

هل سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط؟.. توفيق عكاشة يرد

رد الإعلامي توفيق عكاشة على تصريحات الدكتور عمرو موسى بأن سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيران على مدار عقود طويلة استخدمت الميليشيات والتهديدات لفرض نفوذها في المنطقة.

"الشؤون الإسلامية": المباهاة بتصوير الأضاحي للوجاهة الاجتماعية يفقدها معناها

علق الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ظاهرة تصوير الأضاحي ونشرها على مواقع التواصل للتفاخر، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في النية والدافع.

أستاذ زراعة: الدلتا الجديدة يعادل إنشاء 3 محافظات.. ويدعم الأمن الغذائي القومي

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية الشاملة يجمع بين الزراعة والصناعة والخدمات.