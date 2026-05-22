أستاذ موارد مائية: الاكتفاء الذاتي الكامل أقرب للخيال والأمن الغذائي هو الحل

كتب : حسن مرسي

11:51 م 22/05/2026

محصول الطماطم

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع الغذائية يعد أمراً غير واقعي.

وأوضح نور الدين خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على "صدى البلد"، أن الأمن الغذائي يعني قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين بالإنتاج أو الاستيراد.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية بسبب مناخها المعتدل، حيث تصدر 48 صنفاً من الخضروات إلى أوروبا في الشتاء.

ولفت إلى أن "الاكتفاء الذاتي الكامل أقرب للخيال منه للواقع، لأن أي دولة مش قادرة تجمع بين كل أنواع المناخ لإنتاج كل المحاصيل".

وأكد أن المناطق الباردة تشتهر بالقمح وبنجر السكر، والمناطق الاستوائية بالشاي والبن والكاكاو، وهذا يخلق تكاملاً تجارياً بين الدول.

وشدد أستاذ الموارد المائية على أن الهدف الحقيقي لمصر يجب أن يكون تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي مع تقليل حجم الاستيراد.

الاكتفاء الذاتي الامن الغذائي نادر نور الدين

