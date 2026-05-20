ندوة توعوية بالقومي للمرأة حول المسؤولية الجنائية للتعاطي

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً توعويًا بعنوان «التوعية بأضرار المخدرات والمسؤولية الجنائية والتأديبية للتعاطي»، في إطار جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، بما يسهم في حماية الأسرة المصرية ودعم استقرارها.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وخبراء المجلس والمتخصصين، بالتعاون بين الإدارة العامة للحملات والتوعية ولجنة الصحة والسكان والإدارة العامة للشؤون القانونية.

نائبة رئيسة المجلس: الأسرة خط الدفاع الأول

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، أن تعاطي المخدرات يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة مع انتشار المواد التخليقية والمخدرات المستحدثة.

وشددت على أهمية فهم أبعاد الظاهرة وأسبابها لوضع سياسات وقائية فعالة، مؤكدة دور المجلس في نشر الوعي بين الأسر في المحافظات، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الإدمان.

دعوة لتكثيف الجهود المجتمعية لمواجهة الإدمان

أكدت الدكتورة دينا شكري، من جانبها، أن الإدمان يمثل تهديدًا خطيرًا للأسرة والمجتمع لما يسببه من آثار صحية ونفسية واجتماعية.

ودعت إلى تعزيز جهود الوقاية والتوعية المبكرة وتقديم الدعم النفسي للشباب، مشيرة إلى الإعداد لتنظيم ندوة موسعة خلال يونيو المقبل بمشاركة خبراء ومتخصصين لبحث أحدث أساليب العلاج والوقاية.

الاكتشاف المبكر يحمي الأبناء

وخلال جلسة «مدمن ببيتك كيف تكتشفه.. سبل الوقاية والعلاج»، أكد الدكتور سمير فؤاد أبو المجد أهمية التوعية بمخاطر المخدرات وإدمان السلوكيات مثل الإنترنت والقمار.

وشدد على دور الأسرة في اكتشاف التغيرات السلوكية مبكرًا والتدخل السريع بالعلاج والدعم النفسي لتجنب الانتكاسة.

جلسة الوقاية: الأسرة والإعلام شريكان في المواجهة

أكدت الدكتورة دينا شكري أن المخدرات، خاصة التخليقية، أصبحت من أخطر التحديات المجتمعية.

وشددت على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الوعي وتوفير الدعم للمتعافين، بما يعزز جهود الوقاية من الإدمان.

الاستراتيجية القومية: مواجهة مزدوجة للعرض والطلب

أوضحت اآية الضبع أن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات تعتمد على خفض العرض والطلب عبر التوعية والوقاية.

واستعرضت دور المجلس في حملات التوعية وخدمات مكتب شكاوى المرأة وخط الاستشارات 15115، إلى جانب التشديد على العقوبات القانونية المتعلقة بالتعاطي والحيازة.

خدمات علاجية مجانية ودعم نفسي مستمر

استعرض الدكتور أحمد الكتامي دور الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تقديم الدعم والمشورة بسرية تامة.

وأكد أن العلاج يتم مجانًا داخل مراكز متخصصة تعتمد على التأهيل النفسي والسلوكي والمتابعة المستمرة، داعيًا الأسر إلى سرعة طلب المساعدة عند ظهور أي مؤشرات خطيرة.

مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المحافظات

شهد اللقاء حضور الرائدات والواعظات والراهبات وممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، إلى جانب متلقي الشكاوى من مكتب شكاوى المرأة في 10 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وغيرها، في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان.

