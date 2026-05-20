إعلان

الحكومة توافق على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لدعم الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية

كتب : أحمد الجندي

04:56 م 20/05/2026

مبادرة مراكب النجاة ودعم الشباب بالمحافظات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجرة غير الشرعية مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بملابس صيفية.. هيفاء وهبي تظهر أمام البحر والجمهور يعلق- صور
زووم

بملابس صيفية.. هيفاء وهبي تظهر أمام البحر والجمهور يعلق- صور

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
أخبار مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم بن غفير: أنت لست واجهة لإسرائيل
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات
رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
أخبار المحافظات

رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز