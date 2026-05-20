أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومصر الوسطى قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" قبل قليل، إنه من المتوقع اليوم أن تنشط الرياح على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء هناك.

وأشارت إلى أن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية مع تقدم ساعات النهار حتى نهاية اليوم.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يصاحب ذلك نشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق من شمال البلاد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا.

ومن المقرر أيضا أن يشهد الطقس نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30-40 كم/س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة، أن الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها هبات للرياح على بعض المناطق تتراوح سرعتها من 50-60 كم/س على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة، إن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.