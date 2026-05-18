شهدت أسعار الطماطم في سوق العبور قفزة قياسية خلال الفترة الحالية، إذ سجل سعر الكيلو نحو 62 جنيهًا، بينما ارتفع سعر القفص إلى نحو 1100 جنيه مقارنة بنحو 900 جنيه أمس فقط.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في مصر.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

وقال حسين أبو صدام، رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي ونقيب الفلاحين السابق، إن هذه الزيادة الحادة تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها تقليص المساحات المنزرعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثر جزء كبير من المحاصيل بالتغيرات المناخية وانتشار بعض الأمراض الزراعية في المحصول، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل واضح في الأسواق.

وأضاف "أبو صدام" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالإنتاج فقط، بل ساهمت فيه أيضًا الحلقات الوسيطة في سلسلة التداول مثل: النقل والعمالة والتوزيع، فضلًا عن زيادة كميات التصدير مقارنة بالعام الماضي، وهو ما انعكس على حجم المعروض المحلي.

نقيب الفلاحيين السابق: الطماطم وصلت لأقصى مستوى يمكن أن تبلغه

أشار نقيب الفلاحين السابق، إلى أن السوق يشهد حاليًا ما وصفه بـ"الذروة السعرية"، مؤكدًا أن الطماطم وصلت إلى أقصى مستوى يمكن أن تبلغه في الفترة الحالية، نافيًا ما يتم تداوله بشأن إمكانية وصول السعر إلى 80 جنيهًا للكيلو.

ونفى حسين أبو صدام، ما نُسب إليه من تصريحات بشأن التحذير من استمرار موجة الارتفاع أو الدعوة لتخزين الطماطم، مؤكدًا أنه لم يطلق مثل هذه التصريحات، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية عند نقل الأخبار.

موعد انخفاض أسعار الطماطم في مصر

توقع رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي أن تبدأ الأسعار في التراجع خلال 25 يومًا، مع بدء طرح إنتاج العروة الصيفية ودخول مساحات جديدة من محافظات المنيا وبني سويف وغيرها من مناطق الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا التوسع سيؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار تدريجيًا، بما يعيدها إلى أقل من نصف مستوياتها الحالية.

واختتم حسين أبو صدام، تصريحاته بأن هذا التراجع سيستمر تدريجيًا مع طرح المزيد من إنتاج العروة الصيفية، بما يساهم في زيادة الكميات المتاحة واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

