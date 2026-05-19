وزير الأوقاف ينعى اللواء شكري الجندي الوكيل الأسبق للجنة الدينية بمجلس النواب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:13 م 19/05/2026

الدكتور أسامة الأزهري

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - ببالغ الحزن والأسى، اللواء الدكتور شكري الجندي - عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل العام وخدمة الناس.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، الثلاثاء، أن الفقيد الكريم رجلا عُرف بحسن الخلق، ونبل السيرة، وصدق الانتماء لوطنه، وبذله المتواصل في خدمة مجتمعه، حيث ظل حاضرًا في ميادين العمل والعطاء، قريبًا من الناس، حريصًا على أداء رسالته الوطنية والإنسانية بكل إخلاص وتجرد.

وأشار إلى أن الفقيد ترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه، بما تحلى به من شهامة ومروءة وحرص على خدمة الجميع، فكان نموذجًا في الاحترام والوفاء وتحمل المسئولية، وسيرةً كريمةً ستظل محل تقدير واعتزاز.

وتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى أهله ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزله، ويوسع مدخله، ويجعل ما قدمه من خير وعطاء في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف اللواء شكري الجندي وفاة اللواء شكر الجندي

