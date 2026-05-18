أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن

كتب : رضا السيد

12:42 م 18/05/2026 تعديل في 12:53 م

الفنان محمد الجندي

أعلنت زوجة الفنان الراحل محمد حسين الجندي، عن تفاصيل وموعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعدما غيبه الموت بشكل مفاجئ في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت الزوجة في تصريحات لمصراوي، أنه تقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم، من مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور من أقاربه وأصدقائه المقربين، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لتأمين الجنازة.

وأضافت زوجة الفنان الراحل، أنه من المقرر أن يجري دفن الجثمان بمقابر منطقة "نبق" داخل مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن اختيار هذا المكان جاء بناءً على رغبة الأسرة ووصية الراحل بأن يُدفن في المدينة التي قضى بها فتراته الأخيرة.

