قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة نفذت مسارات بطول يزيد على 150 كيلومترًا، جرى حفرها وتجهيزها لنقل مياه الصرف الزراعي من المصدر الشمالي، إلى محطة "الدلتا الجديدة".

وأوضح الرئيس السيسي أن هذه المياه كانت تُصرف سابقًا إلى البحر المتوسط، رغم استخدامها من قبل في الزراعة، لافتًا إلى أنه كانت تُجرى لها عمليات معالجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تجميع مياه الصرف الزراعي وإعادة توجيهها، من خلال منظومة متكاملة تنقل المياه عكس اتجاه الجاذبية، بما يسهم في دعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة.