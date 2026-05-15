تشهد الفنادق السياحية في كل من محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة الحالية ومع اقتراب فصل الصيف 2026 تأثيرات متباينة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إذ تتراجع حركة السياحة الثقافية النهارية بالمناطق الأثرية المفتوحة.

وفي مقابل انتعاش نسبي لبعض الفنادق التي تعتمد على الأنشطة الترفيهية والخدمات الداخلية لجذب النزلاء، وسط اتجاه متزايد لتغيير أنماط البرامج السياحية لتناسب الأجواء الحارة.

تراجع الزيارات النهارية للمناطق الأثرية بسبب الموجة الحارة

قال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، إن موجات الحر الحالية أثرت بشكل مباشر على حركة الزيارات النهارية للمناطق الأثرية، خاصة في القاهرة والجيزة، موضحًا أن السائحين باتوا يفضلون الخروج في ساعات الصباح الباكر أو خلال الفترات المسائية لتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف "حسني" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض الفنادق القريبة من المزارات السياحية سجلت تراجعًا نسبيًا في الإشغالات خلال فترات الظهيرة، في حين نجحت فنادق أخرى في الحفاظ على معدلات جيدة من خلال تقديم برامج ترفيهية داخلية وحفلات وأنشطة ليلية تجعل الفندق نفسه جزءًا من التجربة السياحية.

إشغالات إيجابية رغم ارتفاع الحرارة

أشار الأمين العام لنقابة السياحيين، إلى أن مؤشرات الإشغال خلال مايو 2026 ما تزال إيجابية، إذ تراوحت نسب الإشغال في فنادق القاهرة الكبرى بين 70% و75%، رغم اتجاه عدد من السائحين إلى المقاصد الساحلية مثل العلمين الجديدة والساحل الشمالي هربًا من حرارة الطقس.

وأوضح "حسني" أن الفنادق أصبحت مطالبة بتطوير أنظمة التكييف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لمواجهة الضغط الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع تسجيل مستويات حرارة ربما تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض الأيام، لافتًا إلى أن مستوى الراحة داخل الفندق أصبح عاملًا أساسيًا في تقييم السائح لمكان الإقامة.

وأكد فارس حسني، أن القطاع السياحي يتجه حاليًا إلى إعادة تنظيم البرامج السياحية، عبر تكثيف الزيارات الليلية للمناطق الأثرية وتنظيم الرحلات في ساعات الصباح الأولى، بما يضمن استمرار الحركة السياحية وتقليل تأثير موجات الحر على الإشغالات الفندقية خلال موسم الصيف.

