فاتورة الـ29 مليار دولار.. هل تؤثر الحرب الإيرانية على الانتخابات الأمريكية المقبلة؟

كتب : حسن مرسي

09:39 م 14/05/2026

اللواء سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الفاتورة الباهظة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن التكلفة المباشرة للعمليات بلغت 29 مليار دولار حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الإنفاق لا يشمل أكبر جسر جوي عسكري لدعم إسرائيل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق شركات طيران أمريكية.

وتابع: الاقتصاد الأمريكي بدأ يتأثر بشدة، وده سيساهم بشكل كبير في خسارة الإدارة الأمريكية الحالية في الانتخابات الجاية.

وأكد أن إيران ردت على مقترحات واشنطن بمقترحات مضادة تجاهلت الملف النووي تمامًا، وهو ما قوبل برفض قاطع من الرئيس ترامب.

وشدد الخبير الاستراتيجي على أن 40 دولة أوروبية عقدت قمة طارئة لبحث تداعيات الأزمة ومحاولة حماية مصالحها من آثار الصراع الدائر.

