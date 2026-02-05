معاناة أسرية وضحية للغدر.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفتاة "ضحى"

أثارت واقعة مقتل الفتاة "ضحى" صحابة الـ33 عامًا والتي تعاني من تأخر عقلي حالة من الغضب والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذين عبروا عن غضبهم من معاملة أبيها التي دفعتها لترك المنزل والبحث عن مأوى قبل أن تقع فريسة بقبضة أحد السفاحين الذي استغل ضعفها ووعدها بالزواج ليأخذها إلى منزله وبعد سرقة أموالها وهاتفها، لم يكتف بفعلته، بل تخلص منها ووضع جثمانها فى حقيبة سفر وفر هاربًا.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الفتاة "ضحى" والتي جاءت كالتالي:

- ضحى فتاة من الفيوم وتبلغ من العمر 33 عامًا.

- من ذوي الاحتياجات الخاصة تظهر عليها علامات التأخر العقلي البسيط.

- بعد رحيل والدتها بدأ الألم النفسي يتفاقم بسبب معاملة الأب القاسية والتفرقة الدائمة بينها وبين شقيقاتها الثلاث اللاتي تزوجن وبقين بعيدات عن عالمها.

- في عام 2022 غادرت الفيوم إلى القاهرة، لتبحث عن مأوى وعن أمان لم تجده في بيتها.

- رصدتها دار "زهرة مصر" في استغاثة عاجلة ونقلتها لمكان آمن وبدأت رحلة التعافي البطيئة، مدعومة بالرعاية الإنسانية والمعاملة الطيبة.

- آثار الصدمة النفسية كانت واضحة فتم عرضها على طبيب نفسي لتقييم حالتها.

- حاولت التواصل مع شقيقاتها وأبيها على أمل لم شمل الأسرة لكن الخذلان كان الرد الوحيد.

- ظهرت ضحى في عدد من البرامج التلفزيونية، منها "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وبرنامج "الشفرة" مع الإعلامية دينا أبو السعود باكية وناشدت شقيقاتها ووالدها "أنتوا وحشتوني.. نفسي أشوفكم تاني".

- ظلّت ضحى في الدار حتى سبتمبر 2022 حين أُغلق المركز واضطرت إدارة الدار للتواصل مع الأسرة لاستلام ذويهم وافق الأب تحت التهديد بالمحاسبة القانونية وعادت ضحى إلى البيت لكنها لم تجد سوى نفس القسوة وسوء المعاملة مستمرة لأربعة أشهر كاملة.

- في 31 يناير طردها الأب مرة أخرى من المنزل وجدت نفسها بلا مأوى.

- سافرت إلى الإسكندرية ووقعت ضحية لشاب استغل ضعفها وخدعها بالوعد بالزواج لكنه كان يبتغي مصالحه الشخصية ومع وجود مبلغ مالي صغير بحوزتها قرر التخلص منها.

- كشفت الشرطة لاحقًا الجريمة المروعة وتم القبض على الجاني.

