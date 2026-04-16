كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض مصنعه للسرقة ومساومته ماليًا لإعادة المسروقات، مع الزعم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية.

منشور متداول يكشف واقعة مصنع بالمنوفية



بالفحص، تبين أن الواقعة ترجع إلى بلاغ تقدم به شريك في مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة سرس الليان، أفاد بوجود خلافات مالية بينه وبين شركائه.

خلاف شراكة يكشف حقيقة واقعة مصنع المنوفية

وأوضحت التحريات أن اثنين من الشركاء قاما بالاستيلاء على معدات المصنع على خلفية تلك الخلافات.

اعترافات الشركاء ونفي المساومة

وبمواجهة الشريكين، أقرا بوجود خلافات وأن المعدات بحوزتهما، فيما نفى آخران تدخلهم في الواقعة أو مساومة الشاكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.