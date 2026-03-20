"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم
كتب : أحمد العش
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الأطفال فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ أهداهم الهدايا خلال فعاليات الاحتفال بالعيد.
وتفقد الرئيس السيسي مجموعة من الأطفال الذين كانوا يقومون بإعداد القهوة، وسألهم قائلًا: "مين اللي هيديني القهوة؟"، ليرد أحد الأطفال من ذوي الهمم: "أنا".
ورد الرئيس السيسي قائلاً: "متشكر، متشكر.. أحلى قهوة في الدنيا"، وبعد تذوقه للقهوة أضاف مازحًا: "شكرًا، أنا بشرب أهو.. حلوة أنها من غير سكر، بس أنت حطيت صباعك، مش كده؟ سكرها زيادة جدًا".
وجاءت هذه الفعاليات في إطار مشاركة الرئيس السيسي الأطفال فرحتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك.
