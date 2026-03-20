"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم

كتب : أحمد العش

03:13 م 20/03/2026
    السيسي يشارك أبناء الشهداء فرحة عيد الفطر
    السيسي يشارك أبناء الشهداء فرحة عيد الفطر

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الأطفال فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ أهداهم الهدايا خلال فعاليات الاحتفال بالعيد.

وتفقد الرئيس السيسي مجموعة من الأطفال الذين كانوا يقومون بإعداد القهوة، وسألهم قائلًا: "مين اللي هيديني القهوة؟"، ليرد أحد الأطفال من ذوي الهمم: "أنا".

ورد الرئيس السيسي قائلاً: "متشكر، متشكر.. أحلى قهوة في الدنيا"، وبعد تذوقه للقهوة أضاف مازحًا: "شكرًا، أنا بشرب أهو.. حلوة أنها من غير سكر، بس أنت حطيت صباعك، مش كده؟ سكرها زيادة جدًا".

وجاءت هذه الفعاليات في إطار مشاركة الرئيس السيسي الأطفال فرحتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك.

رفع "سفاح التجمع" من "السينمات".. والمؤلف للرقابة: "حلال للخواجة وحرام
تحذير طبي من وصلات الرموش.. كيف تؤثر على عينك؟
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر
لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.. إدارة ترامب تدرس السيطرة على جزيرة خارج
ضربة قوية.. سلوت يعلن غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر
