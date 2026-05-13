حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13-5-2026 على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه طقس اليوم الأربعاء يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب مناطق محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نهارا، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويعود معتدلا ليلا.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية تظهر من الساعة 4 إلى 8 صباحا، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة، إن نشاط الرياح تتراوح سرعتها من 30-35 كم/س على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرص ضعيفة للسحب والأمطار، إذ تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- مطروح الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

- دمياط الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- الفيوم الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- بني سويف الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- قنا الصغرى 24 والعظمى 43 درجة.

- الأقصر الصغرى 25 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 42 درجة.