أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن استمرار التوتر في مضيق هرمز مع عدم وضوح المفاوضات الأمريكية الإيرانية يضغط بقوة على أسواق النفط ويدفع الأسعار للارتفاع.

وأوضح كمال خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن نحو ربع إمدادات النفط العالمية تمر عبر المضيق، لذا فإن أي اضطراب يؤثر مباشرة على العرض العالمي والأسعار.

وأشار إلى أن السيناريوهات المطروحة تشمل بقاء الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 100-150 دولارًا للبرميل إذا تفاقمت الأزمة.

ولفت إلى أن "مصر ستلجأ لرفع أسعار الطاقة محليًا إذا استمرت الحرب، لأن الموازنات لا تُبنى على ظروف استثنائية، والتأثيرات الحالية ضاغطة على الاقتصادات العالمية".

وأكد أن مصر بدأت فعلاً في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع، منها ترشيد الاستهلاك وتشجيع العمل عن بُعد وتوسيع الاعتماد على الكهرباء.

وشدد وزير البترول الأسبق على أن تنويع مزيج الطاقة ضرورة ملحة، خاصة مع إلزام المصانع بتوفير 25% من احتياجاتها بالطاقة الشمسية، والاعتماد على الغاز والبترول بنسبة 97% لم يعد خيارًا آمنًا.