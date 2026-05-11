أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا وفرنسا، وسط استقبال حافل وحفاوة كبيرة.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول الأفريقية عادةً ما تقيم احتفالات لاستقبال الضيوف، وسيشارك الرئيس في العشاء المقام الليلة على هامش القمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة غدًا، وسيكون له لقاءات مع رئيس كينيا ورئيس تشاد ورئيس مدغشقر، إلى جانب لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن "القمة هدفها التعاون وعلاقة فرنسا بالدول الأفريقية، والدعم الفرنسي لأفريقيا في كافة المناحي منها التكنولوجيا والاستثمار".

وأكد أن المشاركة المصرية في هذه القمة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الأفريقي المشترك ودعم الشراكات الدولية مع فرنسا.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الاستقبال الحافل للرئيس السيسي يعكس مكانة مصر المرموقة في القارة الأفريقية.