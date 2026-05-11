وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا- فرنسا.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي، كلٌّ من عدن دوالي، وزير الصحة الكيني، وسيفيرين لويالي، رئيسة مراسم جمهورية كينيا، والسفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن حرس الشرف قد اصطفَّ لتحية الرئيس عند وصوله، كما قام سيادته بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار.