الأزهر يعلن استعداده لزيادة المنح الدراسية لأبناء إسبانيا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:45 م 11/05/2026

شيخ الأزهر مع سفير إسبانيا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، سيرخيو كارانزا، سفير إسبانيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر تقدير الأزهر الشريف لمواقف إسبانيا الشجاعة تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها العدوان على غزة، ورفضها المعلن للجرائم والمذابح التي ارتُكبت في ظل الصمت العالمي.

وصرح: «لقد تابعنا مواقف بلادكم الشجاعة، وقد ضربت إسبانيا المثل في الإنصاف والعدالة المطلوبة من الدول المتقدمة، وندعو كافة الدول إلى الحذو حذو هذه المواقف، والتحلي بالشجاعة لمناصرة الشعوب المظلومة».

وأكد أن الأزهر الشريف يرسخ في نفوس طلابه قيم التنوع وقبول الآخر، ولذا تميز منهجه بالوسطية والبعد عن التشدد، ونشر السلام والتعايش الإيجابي.

وأكد استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لأبناء إسبانيا للدراسة فيه، واستقدام أئمة إسبانيا للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج وسطي أكاديمي مُعدٍّ من قِبل لجان متخصصة من كبار علماء الأزهر وأساتذته في مختلف التخصصات العلمية.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لمواقف فضيلته في نشر السلام العالمي، وترسيخ قيم الأخوة، ومناصرة المستضعفين، مشيرًا إلى أن السياسة الإسبانية تقوم على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي.

كما أكد أن الأزهر من المؤسسات العالمية المهمة في إرساء العدل والتسامح عالميًّا، مشيرًا إلى سعي بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات الترجمة، وتبادل الباحثين والأساتذة، وتنظيم الأبحاث المشتركة بين جامعة الأزهر والجامعات الإسبانية، إضافة إلى إيفاد المبعوثين الأزهريين لإحياء ليالي شهر رمضان في المساجد الإسبانية.

شيخ الأزهر السفير الإسباني بالقاهرة غزة

