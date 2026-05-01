شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: السيدة انتصار السيسي تهنئ عمال مصر بعيدهم، ؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات" على تساؤل هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية، وتحرك عاجل من الأوقاف بشأن انهيار جزئي بمئذنة مسجد بالقاهرة، والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة، وإجراء جديد لتنظيم صرف السلع التموينية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انتصار السيسي تهنئ عمال مصر بعيدهم.. ماذا قالت؟

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عمال مصر، بعيدهم، الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

للتفاصيل .. اضغط هنا

هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"

أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أجهزة الهاتف المحمول الجديدة التي يصطحبها الحجاج عند العودة من الخارج تخضع للضريبة الجمركية بشكل كامل، بما في ذلك الهواتف الشخصية، وفقًا للتعديلات والإجراءات التنظيمية الجديدة، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات من القرار.

للتفاصيل.. من هنا.

صور - انهيار جزئي بمئذنة مسجد بالقاهرة.. وتحرك عاجل من الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اكتشاف خطورة إنشائية جسيمة بمئذنة جوهر المعيني بمنطقة عابدين بالقاهرة، تمثلت في شروخ وانفصالات وانهيار جزئي بجوسق المئذنة، فضلاً عن وجود ميل واضح وانفصالات بكرسي المئذنة، بما يشكل خطرًا داهمًا على المواطنين والطلاب بالمناطق المحيطة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، على أن يستمر هذا الارتفاع حتى غدٍ السبت، ليسود طقس حار على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الزراعة: 3.7 مليون طن صادرات زراعية منذ بداية 2025 والموالح في الصدارة

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأسماء.. حركة محليات محدودة بالمحافظات

أجرت وزيرة التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة في مناصب سكرتيري العموم والمساعدين بخمس محافظات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد إجازة عيد العمال 2026 للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد قرارات الحكومة بشأن ترحيل الإجازة رسميًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إجراء جديد لتنظيم صرف السلع التموينية.. وزيادة أسعار 4 سلع - تفاصيل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر مايو التموينية 2026 للمواطنين اعتبارًا من اليوم الجمعة 1 مايو 2026، عبر منافذ الصرف المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وذلك بواقع ٥٠ جنيه لكل مواطن علي بطاقة التموين بحد أقصي ٤ أفراد على البطاقة و٢٥ جنيها بداية من الفرد الخامس.

للتفاصيل.. اضغط هنا