قال حسن رداد، وزير العمل، إن الأسبوع الماضي شهد عقد لقاء مع وزير العمل القبرصي، وتم خلاله مناقشة احتياجات بعض القطاعات في قبرص من العمالة المصرية.

وأوضح "رداد"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزير القبرصي تعرف على دور العامل المصري في مشروعات العاصمة الإدارية.

وأشار وزير العمل إلى أن ما تم في العاصمة الإدارية تم بأيادٍ مصرية وبرعاية الرئيس السيسي وقيادته ورؤيته الحكيمة.

وتابع أن هذا المشروع فتح فرص عمل غير عادية، وأثبت مدى مهارة العامل المصري في التشييد والبناء بأكثر من 68 قطاعا.

وشدد حسن رداد، على أن العاصمة الإدارية تمثل تسويقًا حقيقيًا للعمالة المصرية، خاصة مع اهتمام الرئيس بتأهيل الشباب والمواطنين الأكثر احتياجًا.