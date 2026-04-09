قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة خلال اليومين الماضيين بتتفيذ ازالة أكثر من ٥٠ مخالفة شملت إزالة مبانٍ، واكشاك مخالفة، وغلق وتشميع محلات غير مرخصة ، وقطع مرافق ورفع عدادات كهرباء للمخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتشكيل فرق عمل لإزالة مخالفات البناء بالأحياء.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف ، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.



وأسفرت الحملات عن التصدى لعدة مخالفات من بينها إزالة الدور السادس بعد الأرضي بالقطعة ٦٢١١ شارع مسجد القدس الهضبة العليا بحي المقطم ، وإزالة الأدوار من الخامس حتي الثاني عشر بالعقار رقم ١٣ شارع نور الدين من شارع طومان باى بحى الزيتون ، إزالة محل تجاري مخالف ١٠ شارع شفيق السوق القديم بحي المعادي ،وإزالة الدور الرابع بعد الأرضي قطعة ٢ من شارع مستجد مسجد الإمام سعد أرض الاستثمار بحي دار السلام .

كما تم إزالة الدور الخامس بعد الأرضي شارع استصلاح الأراضي لعدم استكمال إجراءات التصالح بحي دار السلام ، إزالة مباني مخالفة أعلي سطح العقار المكون من أرضي و٧ ادوار بقطعة ٢ بلوك ١٠ ضباط المتقاعدين بحي السلام ثان ، إزالة غرفة مخالفة أعلى عقار بشارع خالد بن الوليد مدينة الأمل بحي شرق مدينة نصر ،إزالة مباني زيادة أمام بلوك 45 مساكن الحرفيين مدخل أ بحي منشاة ناصر ، وإزالة مقهى مخالف مساكن سوزان مبارك (المرحلة الثانية) حي منشأة ناصر، إزالة 4 غرف مخالفة –بلوك 64 مساكن الحرفيين بحي منشأة ناصر ،كما تم غلق وتشميع وقطع المرافق عن عدد من المحلات المخالفة وازالة أكشاك مخالفة بعدة أحياء من بينها السلام أول، ومنشاة ناصر والزيتون، والمقطم، والمعادي ، وشرق مدينة نصر